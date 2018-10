Caso Cristiano Ronaldo. I legali della Mayorga: «Chiameremo un testimone»

I legali della Mayorga vogliono ascoltare un testimone, un familiare di Cristiano Ronaldo entrato nella stanza quella notte

Ora spunta anche un testimone nella questione Cristiano Ronaldo. Come noto, il giocatore è stato accusato di violenza sessuale nei confronti di Kathryn Mayorga e l’episodio risale al 2009. Il giocatore della Juventus, attraverso i suoi legali, ha respinto ogni accuse, ha parlato di documenti falsi e contraffatti e soprattutto ha confermato di aver firmato un accordo con la donna ma questo non rappresenta una ammissione di colpa, bensì una forma di tutela della sua fama per evitare attacchi come quello in corso in questi giorni.

«Cristiano Ronaldo non nega di aver accettato di stipulare un accordo, ma le ragioni che lo hanno spinto a farlo sono almeno da distorcere. Questo accordo non è affatto una confessione di colpevolezza» ha detto Peter Christiansen, legale statunitense che difende. Intanto arrivano ulteriori novità dagli States. Larissa Drohobwczer, avvocatessa che difende la Mayorga, ha parlato della presenza di un testimone (si parla del cognato e del fratello di CR7): «Kathryn mi ha raccontato che, a rapporto già concluso, entrò nella stanza un familiare di Cristiano Ronaldo. Ora non posso dire di chi si tratta ma lo chiameremo a testimoniare perché il suo racconto sarà molto importante per le indagini».