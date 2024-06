Federico Chiesa sempre più lontano dalla Juve? L’agente del calciatore, Ramadani, sarà in Italia per incontrare Roma e Napoli

Come spiega Tuttosport, nei prossimi giorni Fali Ramadani sarà in Italia per parlare con Roma e Napoli di Federico Chiesa. L’esterno non è propriamente fuori dai piani della Juve, ma sul rinnovo non si registrano passi in avanti e il club bianconero vuole scongiurare il rischio di perderlo a zero.

Giuntoli però non accetterà offerte inferiori ai 40 milioni di euro e per questo spera anche in un grande Europeo del giocatore, così da rilanciare magari gli interessi dei top club esteri come Liverpool e Bayern Monaco.

