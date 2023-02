Caso Dani Alves, l'avvocato: «Sempre innocente. Lasciare la Spagna? La verità...»

Caso Dani Alves, parla il legale dell’esterno brasiliano, ancora in galera con l’accusa di molestie sessuali

Cristobal Martell, legale di Dani Alves, ha parlato così dopo l’ultima decisione del Tribunale di Barcellona di tenere il brasiliano in carcere. Le dichiarazioni al Mundo Deportivo.

LE PAROLE – «Daniel Alves Da Silva continua ad essere innocente come lo era prima che fosse emessa la sentenza. La sua volontà di abbandonare la Spagna e di eludere il processo era ed è inesistente. La sentenza è asimmetrica. Utilizza come indizi le affermazioni accusatorie offerte dal verbale di polizia. Mentre gli elementi difensivi offerti dalla Difesa sono diversi per l’udienza».