Caso Suarez, prosciolto l’avvocato della Juve. Altre tre sentenze

Caso Suarez, prosciolto il legale che era stato incaricato dalla Juve di seguire la trattativa. Altre tre sentenze

Prosicolto dal gup di Perugia il legale Maria Cesarina Turco, avvocato incaricato dalla Juventus nell’affare Luis Suarez. Ma le sentenze sono state anche altre.

Rinviati a giudizio l’ex rettrice Grego Bolli, la professoressa Spina e il direttore generale in carica della Stranieri Olivieri, chiamati a difendersi dalle accuse di rivelazione di segreto d’ufficio, falsità ideologica e materiale per quell’esame considerato come una procedura fittizia. L’accusa evidenzia come l’esame avrebbe portato vantaggi patrimoniali all’Università per stranieri di Perugia, aggiungendo poi ulteriori vantaggi per prospettata attivazione di un rapporto convenzionale con la società bianconera.