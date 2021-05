Cassano: «Scudetto Inter? Demerito della Juve. Eriksen uomo simbolo»

Antonio Cassano ha parlato in merito alla vittoria dello Scudetto dell’Inter: ecco le dichiarazioni dell’ex attaccante nerazzurro

Antonio Cassano, in diretta Twitch alla Bobo TV, ha commentato la vittoria dello Scudetto dell’Inter.

«Scudetto Inter con merito? Ho molti dubbi, per me ci sono grandi demeriti soprattutto della Juve e poi anche del Milan, anche se si poteva immaginare che avesse delle difficoltà. Il merito dell’Inter è stato avere la continuità. La svolta è stata Inter-Lazio con Eriksen titolare, che per me è l’uomo simbolo dello Scudetto. Primo Scudetto Juve? Se proprio vogliamo dirlo quello era uno Scudetto mio, del Milan. Con la vittoria andavamo a +6. Conte ha vinto uno Scudetto non volendolo, con Pirlo che fece giocare meglio tutti».