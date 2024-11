Cassano contro Koopmeiners: «55 milioni per uno che fa passaggini. Mi aspettavo di più»

Le dichiarazioni di Antonio Cassano, ex attaccante della Roma, nei confronti del trequartista juventino Teun Koopmeiners

A Viva el Futbol, Antonio Cassano ha voluto rilasciare qualche dichiarazione nei confronti del trequartista juventino Teun Koopmeiners.

LE PAROLE – «Koopmeiners? Un giocatore che pago 55 milioni mi deve fare la differenza, non il passaggino. Quindi do ragione a chi lo critica. Dopo 3 mesi di campionato non capisco neanche che ruolo abbia in campo. Non è minimamente vicino a quello che abbiamo visto all’Atalanta. Mi aspettavo di più. Motta deve trovare qualcosa per sistemare la cosa, altrimenti prendo uno a 5 milioni dalla Serie B o da altre squadre di A»