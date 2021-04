Cassano: «Per sopravvivere a Roma devi leccare culi»

L’ex attaccante Antonio Cassano ha parlato dell’ambiente Roma senza peli sulla lingua. Le sue dichiarazioni

«La piazza di Roma è destabilizzante. Fonseca sta facendo un miracolo in Europa e una stagione molto buona in Italia, oltre a valorizzare tanti giovani. Non è possibile che ogni settimana debba andare in conferenza a smentire le ultime voci che sono uscite. Roma è una piazza particolare, devi leccare culi per sopravvivere. Fra 9 anni, 9 mesi o 9 giorni ci sarà sempre la stessa situazione. Non cambia e non cambierà nulla, anche se dovesse venire Guardiola».