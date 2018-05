Antonio Cassano e Andrea Stramaccioni non si amano: ai tempi dell’Inter il rapporto fu burrascoso, lo rivela l’attaccante

Antonio Cassano non le manda a dire e torna su Andrea Stramaccioni. Ai tempi dell’Inter la coesistenza tra i due non è stata pacifica, tra l’attaccante e l’allenatore il rapporto fu travagliato e contrassegnato da episodi spiacevoli: «Stramaccioni è stata la peggior persona mai incontrata nel calcio. Non è stato onesto e leale. Diceva una cosa davanti e tante dietro. Raramente sono arrivato alle mani con qualcuno ma con lui fu giusto alzare le mani. Era una persona che non mi piaceva e continua a non piacermi, non mi piacerà mai. Perché se uno nasce quadrato, non può morire tondo».

Se per Cassano Stramaccioni è stata la peggior persona nel mondo del calcio, il suo ex presidente della Sampdoria è stata la migliore. «La migliore è stata Riccardo Garrone. Ancora oggi mi emoziono a parlare di lui. E mi voleva bene come un padre. L’errore più grande della mia vita è stato mancargli di rispetto, anche se poi ho chiarito» ha detto Cassano a Sky Sport. Vale la pena ricordare che Cassano lasciò la Sampdoria dopo un acceso diverbio con il presidente. I due si sono chiariti poco prima la morte di Garrone, ma ai tempi lo strappo fu totale.