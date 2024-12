Castro come Zirkzee: le pagelle dell’argentino del Bologna dopo la vittoria con la Fiorentina

Le pagelle di Santiago Castro dopo la vittoria del Bologna contro la Fiorentina: l’argentino sempre pià centrale e vero erede di Zirkzee

Santiago Castro grande protagonista nella vittoria del Bologna contro la Fiorentina: l’argentino non segna – sfortunato in occasione di un palo – ma gioca tanto, manda i compagni in porta, dando il via l’azione che porta alla rete di Odgaard e, sorprattutto, si è preso la squadra sulle spalle, riempiendo quel vuoto lasciato da Zirkzee in estate. Di seguito le sue pagelle.

LA GAZZETTA DELLO SPORT 7 – «Colpisce il palo ma soprattutto fa due aperture alla Zirkzee e una di queste porta a Dominguez e all’1-0. Luce».

CORRIERE DELLO SPORT 8 – «Si muove su tutto il fronte d’attacco, è sempre dura stargli dietro. A inizio ripresa colpisce il palo, poi fabbrica due giocate da campione e su una di queste Odgaard firma la vittoria».

TUTTOSPORT 7 – «Solito spirito guerresco: gran palo dopo 18″ della ripresa; super passaggio per Holm, su cui lo svedese ammacca un’auto nel parcheggio».

LA REPUBBLICA 7 – «Impreciso e sfortunato quando colpisce il palo dopo 18 secondi di ripresa, solita partita di grande lotta e intelligenza, fa giocate sapienti alla Zirkzee».