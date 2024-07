Castro: «La Champions per me è grande responsabilità. Ereditare il 9? Su ZIRKZEE dico che...»

Il centravanti del Bologna Santiago Castro ha voluto presentare così la nuova stagione dei rossoblu (Champions League compresa)

In conferenza stampa, il centravanti del Bologna Santiago Castro ha voluto prepararsi così alla nuova stagione rossoblu.

«Per me la 9 significa molto. Zirkzee ha fatto una stagione bellissima, io sono felice di portare questo numero che è il massimo per un centravanti. Significa molto che la gente mi dimostri il proprio affetto, non solo a me ma anche alla mia famiglia. Ora pensiamo alla prima giornata di campionato, poi quando arriverà la Champions inizieremo a lavorarci pensando sempre partita dopo partita. Champions? Per me è una responsabilità essere l’attaccante di questa squadra. Ci stiamo preparando bene, stiamo lavorando forte, faremo di tutto per essere pronti dall’inizio»