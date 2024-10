Luis Castro (ex allenatore Al Nassr) su Cristiano Ronaldo: «Sarà sempre il migliore. Può raggiungere questo traguardo»

Luis Castro, ex allenatore dell’Al Nassr, ha voluto elogiare così Cristiano Ronaldo: parlando anche del possibile traguardo dei 1000 goal

Luis Castro, ex allenatore dell’Al Nassr, intervistato da Marca, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione nei confronti di Cristiano Ronaldo: nel mezzo la possibilità di raggiungere i 1000 goal in carriera tra calcio estero e campionato italiano.

LE PAROLE – «Cristiano era, è, e sarà sempre determinato a essere il migliore. Lo si vede ogni giorno in ogni allenamento. Ha una volontà costante di giocare, battere record e segnare i gol più belli. Quando gli sei vicino, capisci perché è un fenomeno. Continua a essere decisivo in tutto ciò che fa. Sa che il calcio gli ha dato quasi tutto e prova un grande amore per questo sport. Traguardo dei 1000 goal? Non dipenderà solo da lui, ma anche dal contesto. Noi cerchiamo di ottenere il massimo da Cristiano e siamo riusciti a far sì che finisse il 2023 come il miglior marcatore dell’anno. Spero che abbia un ambiente favorevole intorno a lui e che riesca a superare i 1.000 gol».