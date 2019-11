Castrovilli: «Metterò in difficoltà Mancini per le convocazioni agli Europei»

Castrovilli vuole andare agli Europei e dichiara che cercherà di guadagnarsi la convocazione grazie alle prestazioni con la Fiorentina

Castrovilli ha parlato al margine della Festa dello Sport a Firenze, durante la quale è stato premiato come miglior atleta della passata stagione dalla sezione provinciale del CONI. «Il 2019 è stato un anno importante. Ho raggiunto la Nazionale, premio di tanti sacrifici. Devo continuare così, con questo spirito e con umiltà. Europei? Cercherò di mettere in difficoltà Mancini con le prestazioni nella Fiorentina».

E sulla sua squadra ha aggiunto: «Siamo una squadra forte, sono periodi che possono arrivare. Noi bisogna solo essere bravi ad uscirne. Col Lecce per me sarà come un derby».