Castrovilli Monza, si va alla ricerca dell’erede di Maldini. Contatti avviati con la Lazio per il centrocampista

Castrovilli Monza, gli ultimi aggiornamenti sul futuro del giocatore. Un club ha avviato i contatti per arrivare a lui

Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio, il calciomercato Monza si conferma uno dei club più attivi in questa sessione di calciomercato. Dopo gli acquisti in difesa, è tempo di sostituire Daniel Maldini (approdato all’Atalanta): avviando i contatti con la Lazio per Gaetano Castrovilli.

In questa stagione, il centrocampista italiano ha collezionato 10 presenze tra campionato e Coppa Italia.