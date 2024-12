Fiorentina, le pagelle di Cataldi: il gol da cecchino, l’esultanza per Bove e il gran lavoro tattico

Le pagelle di Cataldi, autore del gol vittoria in Fiorentina Cagliari: rete fatta con precisione chirurgica, poi la dedica a Bove e il gran lavoro tattico

La Fiorentina riparte vincendo e non era facile, considerato la settimana vissuta dai viola dopo il malore di Bove. Ma proprio con il loro compagno in mente, i ragazzi di Palladino battono il Cagliari e si prendono altri tre punti importanti per la classifica. Decide la sfida Cataldi, con una conclusione da cecchino dal limite dell’area che finisce nell’angolino basso e batte un incolpevole Sherri: di seguito le sue pagelle.

LA GAZZETTA DELLO SPORT 7.5 – «Piattone preciso, e sono già tre gol. E in più quanto lavoro da una parte all’altra. Mezzo voto in più per la dedica a Bove».

CORRIERE DELLO SPORT 7.5 – «Quasi commovente per partecipazione e presenza. Centra la porta rossoblù con un destro al millimetro dai venti metri per il terzo gol in campionato, poi corsa alla telecamera per dedica ad Edoardo mimando il numero 4 e un bel cuore nella cornice di tutti i compagni».

TUTTOSPORT 7.5 – «Sblocca una gara complicata e corre a dedicare il suo primo gol al Franchi a Bove. Bene a tutto campo».

LA REPUBBLICA 7.5 – «È lui a segnare l’1-0 e a dedicare il gol al suo amico/compagno Bove. La degna conclusione per una settimana difficile, emotivamente parlando Per il resto altra gara di grande intelligenza tattica».