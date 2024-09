Catania-Benevento: dove vederla, orario e probabili formazioni

Allo Stadio Angelo Massimino va in scena la sfida di Serie C Catania-Benevento: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv

Allo Stadio Angelo Massimino di Catania si giocherà la gara valevole della 2ª giornata di Serie C tra Catania-Benevento. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Le probabili formazioni

CATANIA (3-4-2-1): Bethers; Ierardi, Di Gennaro, Quaini; Guglielmotti, Sturaro, Di Tacchio, Anastasio; Luperini, Carpani; Montalto. All. Toscano.

BENEVENTO (4-3-3): Nunziante, Berra, Viscardi, Capellini, Ferrara; Acampora, Viviani, Simonetti; Lamesta, Starita, Lanini. All. Auteri.

Orario e dove vederla in tv

Catania-Benevento si gioca alle ore 20:45 di lunedì 2 settembre per la seconda giornata di campionato di Serie C. Verrà trasmessa in chiaro su Rai Sport (canale 58 del digitale terrestre) e su Sky Sport per gli abbonati (canale 251). Per vedere la partita in streaming, la visione sarà possibile su Rai Play, Sky Go e Now TV.