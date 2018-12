Ceferin: «Felice di essere in una città come Roma»

Il Presidente della Uefa, Aleksander Ceferin, ha parlato in occasione della presentazione del Logo di Roma per Euro 2020

Aleksander Ceferin, nuovo presidente della Uefa, ha parlato al Salone delle Armi del Foro Italico a margine della presentazione del logo di Roma per Euro 2020. Queste le sue parole: «Per me è un grande piacere essere presente per questa magnifica celebrazione in una città splendida come Roma. Questo è l’inizio di una lunga strada che ci porterà a Euro 2020».

IL PRESIDENTE UEFA CONTINUA – «Vogliamo commemorare i 60 anni dell’Uefa, celebrando il calcio in bellissime paese. Da est a ovest, da Berlino a Baku: sarà un’opportunità bellissima ed unica per tutti i tifosi» ha concluso lo sloveno.