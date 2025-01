Celta Vigo Athletic Bilbao: dove vederla, orario e probabili formazioni

Allo Estadio Balaídos andrà in scena la sfida di LaLiga Celta Vigo Athletic Bilbao: le ultime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv

Allo Estadio Balaídos si giocherà la gara valevole per la 20ª giornata de LaLiga tra Celta Vigo Athletic Bilbao . Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Le probabili formazioni

CELTA VIGO (4-2-3-1): Guaita; Mingueza, Starfelt, Dominguez, Carreira; Moriba, Beltran; Duran, Bamba, Cervi; Iglesias.

ATHLETIC BILBAO (4-2-3-1): Simon; Gorosabel, Vivian, Paredes, Yuri; Jauregizar, Ruiz de Galarreta; I Williams, Berenguer, N Williams; Guruzeta.

Orario e dove vederla in tv

Celta Vigo-Athletic Bilbao si gioca domenica 19 alle ore 14:00 per la ventesima giornata di campionato spagnolo. Verrà trasmessa in esclusiva su DAZN. Per vedere la partita in streaming, DAZN permette la visione anche sul proprio sito ufficiale o sull’app scaricabile su Pc, tablet e smartphone.