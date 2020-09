Cengiz Under al Leicester: il turco a Villa Stuart per le visite mediche

Cengiz Under è pronto a volare in Inghilterra per diventare un nuovo giocatore del Leicester: oggi le visite mediche

Cengiz Under al Leicester, ci siamo. Il turco è arrivato questa mattina a Villa Stuart per le visite mediche prima di volare in Inghilterra e diventare un nuovo giocatore delle Foxes.

Under si trasferirà al Leicester dalla Roma con la formula del prestito con obbligo di riscatto, per un totale di 27 milioni di euro – 3 per il prestito, 24 per il riscatto. Dopo le visite mediche potrà firmare il contratto che segnerà l’addio alla Roma al termine di tre stagioni.