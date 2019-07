Cerci Salernitana, intesa vicina: si attende l’ok di Lotito

Si avvicina il trasferimento di Alessio Cerci alla Salernitana: è infatti vicina l’intesa con il calciatore. Manca solo l’ok di Lotito

Come riportato da Nicolò Schira, giornalista de La Gazzetta Dello Sport, si fa sempre più vicino il giorno del trasferimento di Alessio Cerci alla Salernitana.

Sarebbe infatti prossima l’intesa per un biennale da 400mila euro a stagione più bonus ed un ricco premio in caso di promozione in Serie A della Salernitana. Si attende solamente l’ok di Lotito per chiudere.