Cessione Carpi: tre potenziali acquirenti, le ultime

Bocche cucite in casa Carpi riguardo la cessione della società ma secondo fonti interne si sarebbero fatti avanti tre investitori

Bocche cucite in casa Carpi. La cessione della società emiliana procede lentamente senza far trapelare nulla. Come riporta la Gazzetta di Modena, in casa Carpi nessuno fa trapelare nulla ma qualcosa viene comunque a galla. Sarebbero tre le compagini interessate all’acquisizione del club biancorosso.

Di certo è che il patron Stefano Bonacina stia cercando un investitore per provare a ridare lustro al Capri, recentemente retrocesso in Serie C.