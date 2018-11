Elliot cerca un socio per il Milan: in vendita alcune quote, ecco il prezzo

Milan: Elliot lavora alla cessione di alcune quote di minoranza. Il fondo avrebbe dato mandato di cercare un socio per il 30% del club rossonero: prezzo fissato a quasi 700 milioni

Sarebbe già cominciato, almeno parzialmente, il processo che dovrebbe portare da qui ai prossimi anni il Milan nelle mani di un nuovo investitore: il fondo di investimento Elliot, attuale proprietario del club rossonero, lavora come noto sulle possibilità di valorizzazione del club allo scopo di beneficiarne dalla vendita in un futuro non troppo lontano. Stando alle ultime di Milano Finanza le manovre sarebbero già cominciate: con un accordo di privacy totale Elliot avrebbe infatti dato già mandato ad Unicredit di ricercare sul mercato un possibile investitore di minoranza per una quota societaria che dovrebbe aggirarsi tra il 25 ed il 30% del Milan. L’obiettivo del fondo guidato da Paul Singer è quello di cercare nuove collaborazioni proprio sul fronte industriale e soprattutto del marketing nei prossimi mesi.

Elliot lavora insomma per la ricerca di un socio che possa dargli una mano nella valorizzazione del brando rossonero, fronte su cui dal primo dicembre sarà attivo il nuovo amministratore delegato, l’ex Arsenal Ivan Gazidis. Il prezzo fissato per le azioni milaniste potenzialmente in vendita sarebbe di circa 650/700 milioni di euro secondo le indiscrezioni, una cifra che però chi sta già attenzionando da qualche giorno il dossier rossonero giudica, almeno per il momento, un po’ elevata per delle quote di minoranza.