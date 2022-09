Cessione Sampdoria, Vidal: «Guardo solo se arrivano i soldi sul conto»

Gianluca Vidal, trustee incaricato della cessione della Sampdoria, ha fatto il punto sul presunto trasferimento di denaro del gruppo che rappresenta Al-Thani

Gianluca Vidal, trustee incaricato della cessione della Sampdoria, ha fatto il punto sul presunto trasferimento di denaro del gruppo che rappresenta Al-Thani. Le sue parole ai Il Secolo XIX:

DENARO – «Allo stato attuale non ne ho evidenza. Io guardo solo se arrivano i soldi sul conto, se non arrivano non ho nulla da dire. Stiamo lavorando su più binari, quando qualcuno mi cauzionerà le somme e fisserò il rogito, allora potrò dire qualcosa».