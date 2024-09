Champions League 2024/2025: nuovo formato e calendario

La Champions League 2024/2025 sarà la 70ª edizione della massima competizione europea, la prima con il nuovo formato. Dopo i turni preliminari di qualificazione, il torneo inizierà con la Fase campionato il 17-19 settembre e si concluderà con la finale di Monaco di Baviera il 31 maggio 2025 all’Allianz Arena.

Fra le 36 squadre partecipanti sono ben 5 le formazioni italiane: oltre all’Inter Campione d’Italia di Simone Inzaghi, parteciperanno l’Atalanta vincitrice dell’Europa League, guidata da Gian Piero Gasperini, e, in base al piazzamento in campionato nella stagione precedente, il Milan di Paulo Fonseca, la Juventus di Thiago Motta e il Bologna di Vincenzo Italiano.

Nella scorsa edizione, l’ultima con il vecchio formato, il 1° giugno 2024 il Real Madrid di Carlo Ancelotti ha conquistato il 15° trofeo continentale della sua storia, superando 2-0 i tedeschi del Borussia Dortmund.

I vincitori della Champions League 2024/2025 otterranno la possibilità di sfidare i vincitori dell’Europa League 2024-2025 nella Supercoppa Europea 2025, e di partecipare alla Coppa Intercontinentale FIFA 2025 e alla Coppa del mondo per club FIFA 2029.

Il nuovo formato e tutte le novità

Rispetto alle precedenti edizioni della competizione, con la Champions League 2024/2025 l’UEFA introduce diverse novità al torneo:

SQUADRE PARTECIPANTI: passano da 32 a 36 ;

passano ; FORMULA: non ci sarà più una Fase a gironi . Questi ultimi sono sostituiti da un grande girone unico con una “Fase campionato” che si gioca da settembre a gennaio e una classifica generale . Nella Fase campionato ciascuna delle squadre partecipanti gioca 8 gare, di cui 4 in casa e 4 in trasferta . Le ultime 12 squadre in classifica vengono eliminate , e non sono ripescate in Europa League, mentre le restanti 24 accedono alla Fase ad eliminazione diretta . Quest’ultima funzionerà così: i club dal 1° all’8° posto del girone unico si qualificheranno direttamente agli ottavi di finale , mentre i club dal 9° al 24° posto disputeranno un turno preliminare di spareggi e le vincenti andranno agli ottavi. Dagli ottavi in poi il torneo procederà come avveniva in passato fino alla finale;

. Questi ultimi sono sostituiti da con che si gioca da settembre a gennaio e . Nella Fase campionato ciascuna delle squadre partecipanti gioca . Le ultime in classifica , e non sono ripescate in Europa League, mentre accedono alla . Quest’ultima funzionerà così: i club del girone unico si qualificheranno , mentre i club disputeranno e le vincenti andranno agli ottavi. Dagli ottavi in poi il torneo procederà come avveniva in passato fino alla finale; GIORNI E ORARI: cambiano anche i giorni della settimana e gli orari in cui saranno giocate le partite. Queste ultime si disputeranno da martedì e giovedi (18.45 e 21) , facendo fermare in alcuni casi gli altri tornei continentali.

cambiano anche i e in cui saranno giocate le partite. Queste ultime si disputeranno , facendo fermare in alcuni casi gli altri tornei continentali. IL TABELLONE: novità anche per quanto riguarda il tabellone della Fase ad eliminazione diretta, che con il nuovo formato sarà prestabilito come accade ad esempio nei Mondiali e dipenderà dal piazzamento nel girone unico. Le 8 squadre qualificate direttamente agli ottavi affronteranno le vincenti dei playoff, e in base alla classifica le squadre piazzatesi ai primi posti saranno posizionate agli opposti del tabellone. Questo per far sì che le squadre di vertice della Fase campionato si affrontino solo nei turni conclusivi della Champions League (semifinali e finali).

Le squadre

Rispetto al passato, come detto, la Champions League 2024/2025 vedrà al via 4 squadre in più.

I 4 posti in più sono così assegnati dall’UEFA:

Un posto in più viene assegnato alla Federazione che, al termine della stagione, occupa il 5° posto nel Ranking UEFA per Nazioni ;

viene assegnato alla che, al termine della stagione, occupa ; Un posto in più è assegnato estendendo da 4 a 5 le squadre che partecipano ai Playoff di qualificazione nel percorso Campioni;

è assegnato nel percorso Campioni; Altri 2 posti aggiuntivi sono assegnati alle due Federazioni che, al termine della stagione, ottengono la miglior prestazione collettiva a livello di club nelle competizioni europee determinata dal Ranking UEFA (per il 2024 Italia e Germania).

Queste le squadre partecipanti alla Champions League 2024/2025 suddivise per Paese:

AUSTRIA (2 squadre): Salisburgo e Sturm Graz;

Salisburgo e Sturm Graz; BELGIO (1 squadra): Bruges;

Bruges; CROAZIA (1 squadra): Dinamo Zagabria;

Dinamo Zagabria; FRANCIA (4 squadre): Brest, Lille, Monaco, PSG;

Brest, Lille, Monaco, PSG; GERMANIA (5 squadre): Bayer Leverkusen, Bayern Monaco, Borussia Dortmund, RB Lipsia, Stoccarda;

Bayer Leverkusen, Bayern Monaco, Borussia Dortmund, RB Lipsia, Stoccarda; INGHILTERRA (4 squadre): Arsenal, Aston Villa, Liverpool, Manchester City;

Arsenal, Aston Villa, Liverpool, Manchester City; ITALIA (5 squadre): Atalanta, Bologna, Inter, Juventus, Milan;

Atalanta, Bologna, Inter, Juventus, Milan; OLANDA (2 squadre): Feyenoord, PSV Eindhoven;

Feyenoord, PSV Eindhoven; PORTOGALLO (2 squadra): Benfica, Sporting CP;

Benfica, Sporting CP; REPUBBLICA CECA (1 squadra): Sparta Praga;

Sparta Praga; SCOZIA (1 squadra): Celtic;

Celtic; SERBIA (1 squadra): Stella Rossa;

Stella Rossa; SLOVACCHIA (1 squadra): Slovan Bratislava;

Slovan Bratislava; SPAGNA (4 squadre): Atletico Madrid, Barcellona, Girona, Real Madrid;

Atletico Madrid, Barcellona, Girona, Real Madrid; SVIZZERA (1 squadra): Young Boys;

Young Boys; UCRAINA (1 squadra): Shakhtar Donetsk.

In base al rispettivo ranking UEFA le squadre partecipanti alla Champions League 2024/2025 saranno suddivise per il sorteggio in 4 fasce da 9 squadre. Nella fase campionato non saranno possibili confronti fra squadre dello stesso Paese, a meno che non siano inserite tutte nella stessa fascia.

Tutti i sorteggi della Champions League 2024/2025 saranno effettuati nel quartier generale dell’UEFA, a Nyon, in Svizzera, fatta eccezione per quello della Fase campionato che si svolge a Montecarlo:

Giovedì 29 agosto 2024: sorteggio Fase campionato;

Venerdì 31 gennaio 2025: sorteggio Spareggi (Sedicesimi di finale);

Venerdì 21 febbraio 2025: sorteggio ottavi di finale, quarti, semifinali e finale.

La Champions League 2024/2025, preceduta dai Turni preliminari di qualificazione, inizia martedì 17 settembre 2024 e si conclude con la finale sabato 31 maggio 2025, in programma all’Allianz Arena di Monaco di Baviera, in Germania.

La Fase campionato della Champions League 2024/2025 inizia martedì 17 settembre 2024 e termina mercoledì 29 gennaio 2025:

1ª GIORNATA: 17-19 settembre 2024;

17-19 settembre 2024; 2ª GIORNATA: 1-2 ottobre 2024;

1-2 ottobre 2024; 3ª GIORNATA: 22-23 ottobre 2024;

22-23 ottobre 2024; 4ª GIORNATA: 5-6 novembre 2024;

5-6 novembre 2024; 5ª GIORNATA: 26-27 novembre 2024;

26-27 novembre 2024; 6ª GIORNATA: 10-11 dicembre 2024;

10-11 dicembre 2024; 7ª GIORNATA: 21-22 gennaio 2025;

21-22 gennaio 2025; 8ª GIORNATA: 29 gennaio 2025.

La Fase ad eliminazione diretta della Champions League 2024/2025 inizierà l’11-12 febbraio 2025 con l’andata delle gare degli spareggi (sedicesimi di finale) e si concluderà il 31 maggio 2025 con la finale:

Spareggi (Sedicesimi di finale): 11-12 febbraio 2025 (andata), 18-19 febbraio 2025 (ritorno);

Ottavi di finale: 4-5 marzo 2025 (andata), 11-12 marzo 2025 (ritorno);

Quarti di finale: 8-9 aprile 2025 (andata), 15-16 aprile 2025 (ritorno);

Semifinali: 29-30 aprile 2025 (andata), 6-7 maggio 2025 (ritorno):

Finale (Allianz Stadium, Monaco di Baviera – Germania): 31 maggio 2025

Sorteggio Fase campionato

Il sorteggio della Fase campionato si svolge giovedì 29 agosto 2024 alle 18 a Montecarlo. Le 36 squadre della Champions League 2024/2025 sono suddivise in 4 fasce da 9 squadre in base al ranking UEFA.

Fasce sorteggio Champions League

FASCIA 1

Real Madrid (SPA)

Manchester City (ING)

Bayern Monaco (GER)

PSG (FRA)

Liverpool (ING)

Inter (ITA)

Borussia Dortmund (GER)

Lipsia (GER)

Barcellona (SPA)

FASCIA 2

Bayer Leverkusen (GER)

Atletico Madrid (SPA)

Atalanta (ITA)

Juventus (ITA)

Benfica (POR)

Arsenal (ING)

Bruges (BEL)

Shakhtar Donetsk (UCR)

Milan (ITA)

FASCIA 3

Feyenoord (OLA)

Sporting CP (POR)

PSV Eindhoven (OLA)

Dinamo Zagabria (CRO)

Salisburgo (AUT)

Lille (FRA)

Stella Rossa (SER)

Young Boys (SVI)

Celtic (SCO)

FASCIA 4

Slovan Bratislava (SLO)

Monaco (FRA)

Sparta Praha (RCE)

Aston Villa (ING)

Bologna (ITA)

Girona (SPA)

Stoccarda (GER)

Sturm Graz (AUT)

Brest (FRA)

Come funziona il sorteggio

La prima fascia sarà composta dalla squadra detentrice della Champions League più le migliori 8 del Ranking UEFA per club tra le squadre qualificate. Con lo stesso sistema sono state composte progressivamente le altre fasce.

Ogni squadra viene sorteggiata contro due avversarie per ogni fascia, disputando come detto un totale di 8 partite complessive, 4 in casa e 4 in trasferta. Le 36 squadre verranno sorteggiate manualmente utilizzando palline fisiche.

Per ogni squadra estratta manualmente, un apposito software sorteggerà casualmente 8 avversarie nelle 4 fasce, visualizzandole sullo schermo in sala sorteggio e in televisione. Il software deciderà anche quali partite saranno in casa e quali in trasferta.

Il sorteggio partirà dalla prima fascia, assegnando progressivamente 8 avversarie a tutte le 9 squadre, e proseguirà con le altre fasce in ordine decrescente, finché tutte le squadre non conosceranno le proprie avversarie.

Il software garantirà la totale casualità nel quadro delle condizioni di sorteggio previste dal regolamento. Fra queste il divieto di scontro fra squadre dello stesso Paese e la possibilità di giocare contro massimo due avversarie dello stesso Paese estero.

Calendario Champions League 2024/2025

Il Calendario Champions League 2024/2025 sarà annunciato sabato 31 agosto, per evitare sovrapposizioni con partite dell’Europa League e della Conference League che si giocano nelle stesse città.

Fase campionato

1ª GIORNATA (17-19 settembre 2024)

Martedì 17 settembre, ore 18.45, JUVENTUS-PSV Eindhoven

Martedì 17 settembre, ore 18.45, Young Boys-Aston Villa

Martedì 17 settembre, ore 21.00, Bayern Monaco-Dinamo Zagabria

Martedì 17 settembre, ore 21.00, MILAN-Liverpool

Martedì 17 settembre, ore 21.00, Real Madrid-Stoccarda

Martedì 17 settembre, ore 21.00, Sporting CP-Lille

Mercoledì 18 settembre, ore 18.45, BOLOGNA-Shakhtar Donetsk

Mercoledì 18 settembre, ore 18.45, Sparta Praga-Salisburgo

Mercoledì 18 settembre, ore 21.00, Bruges-Borussia Dortmund

Mercoledì 18 settembre, ore 21.00, Celtic-Slovan Bratislava

Mercoledì 18 settembre, ore 21.00, Manchester City-INTER

Mercoledì 18 settembre, ore 21.00, PSG-Girona

Giovedì 19 settembre, ore 18.45, Stella Rossa-Benfica

Giovedì 19 settembre, ore 18.45, Feyenoord-Bayer Leverkusen

Giovedì 19 settembre, ore 21.00, ATALANTA-Arsenal

Giovedì 19 settembre, ore 21.00, Atletico Madrid-Lipsia

Giovedì 19 settembre, ore 21.00, Monaco-Barcellona

Giovedì 19 settembre, ore 21.00, Brest-Sturm Graz

2ª GIORNATA (1-2 ottobre 2024)

Martedì 1 ottobre 2024, ore 18.45, Salisburgo-Brest

Martedì 1 ottobre 2024, ore 18.45, Stoccarda-Sparta Praga

Martedì 1 ottobre 2024, ore 21.00, INTER-Stella Rossa

Martedì 1 ottobre 2024, ore 21.00, Borussia Dortmund-Celtic

Martedì 1 ottobre 2024, ore 21.00, Barcellona-Young Boys

Martedì 1 ottobre 2024, ore 21.00, Bayer Leverkusen-MILAN

Martedì 1 ottobre 2024, ore 21.00, Arsenal-PSG

Martedì 1 ottobre 2024, ore 21.00, PSV Eindhoven-Sporting CP

Martedì 1 ottobre 2024, ore 21.00, Slovan Bratislava-Manchester City

Mercoledì 3 ottobre 2024, ore 18.45, Shakhtar Donetsk-ATALANTA

Mercoledì 3 ottobre 2024, ore 18.45, Girona-Feyenoord

Mercoledì 3 ottobre 2024, ore 21.00, Liverpool-BOLOGNA

Mercoledì 3 ottobre 2024, ore 21.00, Lipsia-JUVENTUS

Mercoledì 3 ottobre 2024, ore 21.00, Benfica-Atletico Madrid

Mercoledì 3 ottobre 2024, ore 21.00, Dinamo Zagabria-Monaco

Mercoledì 3 ottobre 2024, ore 21.00, Lille-Real Madrid

Mercoledì 3 ottobre 2024, ore 21.00, Aston Villa-Bayern Monaco

Mercoledì 3 ottobre 2024, ore 21.00, Sturm Graz-Bruges

3ª GIORNATA (22-23 ottobre 2024)

Martedì 22 ottobre 2024, ore 18.45, MILAN-Bruges

Martedì 22 ottobre 2024, ore 18.45, Monaco-Stella Rossa

Martedì 22 ottobre 2024, ore 21.00, PSG-PSV Eindhoven

Martedì 22 ottobre 2024, ore 21.00, JUVENTUS-Stoccarda

Martedì 22 ottobre 2024, ore 21.00, Arsenal-Shakhtar Donetsk

Martedì 22 ottobre 2024, ore 21.00, Aston Villa-BOLOGNA

Martedì 22 ottobre 2024, ore 21.00, Girona-Slovan Bratislava

Martedì 22 ottobre 2024, ore 21.00, Sturm Graz-Sporting CP

Martedì 22 ottobre 2024, ore 21.00, Real Madrid-Borussia Dortmund

Mercoledì 23 ottobre 2024, ore 18.45, ATALANTA-Celtic

Mercoledì 23 ottobre 2024, ore 18.45, Brest-Bayer Leverkusen

Mercoledì 23 ottobre 2024, ore 21.00, Manchester City-Sparta Praga

Mercoledì 23 ottobre 2024, ore 21.00, Lipsia-Liverpool

Mercoledì 23 ottobre 2024, ore 21.00, Barcellona-Bayern Monaco

Mercoledì 23 ottobre 2024, ore 21.00, Atletico Madrid-Lille

Mercoledì 23 ottobre 2024, ore 21.00, Benfica-Feyenoord

Mercoledì 23 ottobre 2024, ore 21.00, Salisburgo-Dinamo Zagabria

Mercoledì 23 ottobre 2024, ore 21.00, Young Boys-INTER

4ª GIORNATA (5-6 novembre 2024)

Martedì 5 novembre 2024, ore 18.45, PSV Eindhoven-Girona

Martedì 5 novembre 2024, ore 18.45, Slovan Bratislava-Dinamo Zagabria

Martedì 5 novembre 2024, ore 21.00, Real Madrid-MILAN

Martedì 5 novembre 2024, ore 21.00, Liverpool-Bayer Leverkusen

Martedì 5 novembre 2024, ore 21.00, Borussia Dortmund-Sturm Graz

Martedì 5 novembre 2024, ore 21.00, Sporting CP-Manchester City

Martedì 5 novembre 2024, ore 21.00, Lille-JUVENTUS

Martedì 5 novembre 2024, ore 21.00, Celtic-Lipsia

Martedì 5 novembre 2024, ore 21.00, BOLOGNA-Monaco

Mercoledì 6 novembre 2024, ore 18.45, Bruges-Aston Villa

Mercoledì 6 novembre 2024, ore 18.45, Shakhtar Donetsk-Young Boys

Mercoledì 6 novembre 2024, ore 21.00, Bayern Monaco-Benfica

Mercoledì 6 novembre 2024, ore 21.00, PSG-Atletico Madrid

Mercoledì 6 novembre 2024, ore 21.00, INTER-Arsenal

Mercoledì 6 novembre 2024, ore 21.00, Feyenoord-Salisburgo

Mercoledì 6 novembre 2024, ore 21.00, Stella Rossa-Barcellona

Mercoledì 6 novembre 2024, ore 21.00, Sparta Praga-Brest

Mercoledì 6 novembre 2024, ore 21.00, Stoccarda-ATALANTA

5ª GIORNATA (26-27 novembre)

Martedì 26 novembre 2024, ore 18.45, Slovan Bratislava-MILAN

Martedì 26 novembre 2024, ore 18.45, Sparta Praga-Atletico Madrid

Martedì 26 novembre 2024, ore 21.00, Manchester City-Feyenoord

Martedì 26 novembre 2024, ore 21.00, Bayern Monaco-PSG

Martedì 26 novembre 2024, ore 21.00, INTER-Lipsia

Martedì 26 novembre 2024, ore 21.00, Barcellona-Brest

Martedì 26 novembre 2024, ore 21.00, Bayer Leverkusen-Salisburgo

Martedì 26 novembre 2024, ore 21.00, Sporting CP-Arsenal

Martedì 26 novembre 2024, ore 21.00, Young Boys-ATALANTA

Mercoledì 27 novembre 2024, ore 18.45, Stella Rossa-Stoccarda

Mercoledì 27 novembre 2024, ore 18.45, Sturm Graz-Girona

Mercoledì 27 novembre 2024, ore 21.00, Liverpool-Real Madrid

Mercoledì 27 novembre 2024, ore 21.00, PSV Eindhoven-Shakhtar Donetsk

Mercoledì 27 novembre 2024, ore 21.00, Dinamo Zagabria-Borussia Dortmund

Mercoledì 27 novembre 2024, ore 21.00, Celtic-Bruges

Mercoledì 27 novembre 2024, ore 21.00, Monaco-Benfica

Mercoledì 27 novembre 2024, ore 21.00, Aston Villa-JUVENTUS

Mercoledì 27 novembre 2024, ore 21.00, BOLOGNA-Lille

6ª GIORNATA (10-11 dicembre 2024)

Martedì 10 dicembre 2024, ore 18.45, Dinamo Zagabria-Celtic

Martedì 10 dicembre 2024, ore 18.45, Girona-Liverpool

Martedì 10 dicembre 2024, ore 21.00, Lipsia-Aston Villa

Martedì 10 dicembre 2024, ore 21.00, Bayer Leverkusen-INTER

Martedì 10 dicembre 2024, ore 21.00, ATALANTA-Real Madrid

Martedì 10 dicembre 2024, ore 21.00, Bruges-Sporting CP

Martedì 10 dicembre 2024, ore 21.00, Shakhtar Donetsk-Bayern Monaco

Martedì 10 dicembre 2024, ore 21.00, Salisburgo-PSG

Martedì 10 dicembre 2024, ore 21.00, Brest-PSV Eindhoven

Mercoledì 11 dicembre 2024, ore 18.45, Atletico Madrid-Slovan Bratislava

Mercoledì 11 dicembre 2024, ore 18.45, Lille-Sturm Graz

Mercoledì 11 dicembre 2024, ore 21.00, Borussia Dortmund-Barcellona

Mercoledì 11 dicembre 2024, ore 21.00, JUVENTUS-Manchester City

Mercoledì 11 dicembre 2024, ore 21.00, Benfica-BOLOGNA

Mercoledì 11 dicembre 2024, ore 21.00, Arsenal-Monaco

Mercoledì 11 dicembre 2024, ore 21.00, MILAN-Stella Rossa

Mercoledì 11 dicembre 2024, ore 21.00, Feyenoord-Sparta Praga

Mercoledì 11 dicembre 2024, ore 21.00, Stoccarda-Young Boys

7ª GIORNATA (21-22 gennaio 2025)

Martedì 21 gennaio 2025, ore 18.45, ATALANTA-Sturm Graz

Martedì 21 gennaio 2025, ore 18.45, Monaco-Aston Villa

Martedì 21 gennaio 2025, ore 21.00, Slovan Bratislava-Stoccarda

Martedì 21 gennaio 2025, ore 21.00, Bruges-JUVENTUS

Martedì 21 gennaio 2025, ore 21.00, Atletico Madrid-Bayer Leverkusen

Martedì 21 gennaio 2025, ore 21.00, Benfica-Barcellona

Martedì 21 gennaio 2025, ore 21.00, Liverpool-Lille

Martedì 21 gennaio 2025, ore 21.00, BOLOGNA-Borussia Dortmund

Martedì 21 gennaio 2025, ore 21.00, Stella Rossa-PSV Eindhoven

Mercoledì 22 gennaio 2025, ore 18.45, Lipsia-Sporting CP

Mercoledì 22 gennaio 2025, ore 18.45, Shakhtar Donetsk-Brest

Mercoledì 22 gennaio 2025, ore 21.00, Real Madrid-Salisburgo

Mercoledì 22 gennaio 2025, ore 21.00, PSG-Manchester City

Mercoledì 22 gennaio 2025, ore 21.00, Sparta Praga-INTER

Mercoledì 22 gennaio 2025, ore 21.00, Arsenal-Dinamo Zagabria

Mercoledì 22 gennaio 2025, ore 21.00, Celtic-Young Boys

Mercoledì 22 gennaio 2025, ore 21.00, Feyenoord-Bayern Monaco

Mercoledì 22 gennaio 2025, ore 21.00, MILAN-Girona

8ª GIORNATA (29 gennaio 2025)

Mercoledì 29 gennaio 2025, ore 18.45, Sporting CP-BOLOGNA

Mercoledì 29 gennaio 2025, ore 18.45, PSV Eindhoven-Liverpool

Mercoledì 29 gennaio 2025, ore 21.00, Young Boys-Stella Rossa

Mercoledì 29 gennaio 2025, ore 21.00, Stoccarda-PSG

Mercoledì 29 gennaio 2025, ore 21.00, Sturm Graz-Lipsia

Mercoledì 29 gennaio 2025, ore 21.00, Manchester City-Bruges

Mercoledì 29 gennaio 2025, ore 21.00, Bayern Monaco-Slovan Bratislava

Mercoledì 29 gennaio 2025, ore 21.00, INTER-Monaco

Mercoledì 29 gennaio 2025, ore 21.00, Borussia Dortmund-Shakhtar Donetsk

Mercoledì 29 gennaio 2025, ore 21.00, Barcellona-ATALANTA

Mercoledì 29 gennaio 2025, ore 21.00, Bayer Leverkusen-Sparta Praga

Mercoledì 29 gennaio 2025, ore 21.00, JUVENTUS-Benfica

Mercoledì 29 gennaio 2025, ore 21.00, Dinamo Zagabria-MILAN

Mercoledì 29 gennaio 2025, ore 21.00, Salisburgo-Atletico Madrid

Mercoledì 29 gennaio 2025, ore 21.00, Lille-Feyenoord

Mercoledì 29 gennaio 2025, ore 21.00, Aston Villa-Celtic

Mercoledì 29 gennaio 2025, ore 21.00, Girona-Arsenal

Mercoledì 29 gennaio 2025, ore 21.00, Brest-Real Madrid