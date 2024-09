Champions League, gli occhi di tutti su GYOKERES: domani il debutto del bomber che piace a MEZZA EUROPA

Inizia domani la Champions League di Viktor Gyokeres, uno degli attaccanti più prolifici e ricercati sul mercato d’Europa

La Champions League inizia domani e tra i molti calciatori da tenere sott’occhio c’è Viktor Gyokeres. Svedese di 26 anni e attaccante dello Sporting FC, ha segnato otto gol nelle prime sei partite stagional e 34 nell’anno solare: numeri che lo mettono insieme a Haaland e Mbappé tra i migliori marcatori d’Europa. Domani farà il suo debutto contro il Lille e ha parlato così in conferenza stampa.

«Quando gioco voglio sempre segnare. Cercherò di fare lo stesso in Champions League. L’obiettivo è fare più gol rispetto alla scorsa stagione. Futuro? Vedremo cosa succederà, io non so niente… Quale è il mio valore? Bella domanda… non lo so. Non lavoro per il club né sono un uomo d’affari, non ne sono consapevole. Sono felice allo Sporting, per me non è un problema essere rimasto»