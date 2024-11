Champions League: l'errore di Mings è una comica! L'Aston Villa perde il primo posto - VIDEO - Calcio News 24

Champions League, Tyrone Mings come Mr. Bean: il rigore che regala al Club Brugge è surreale: le immagini fanno il giro del mondo e i tabloid lo mettono alla berlina

L’Aston Villa lascia il primo posto della classifica del girone di Champions League e dice addio alla striscia di vittorie consecutive perdendo contro il Club Brugge, ma più del risultato conta il modo, che sembra essere ispirato da uno sketch di a scelta Mr. Bean, i Monty Python o il Benny Hill Show e ha come sfortunato protagonista Tyrone Mings.

Straff 👀 Aston Villas Tyrone Mings tar upp bollen med händerna vilket resulterar i straff för Club Brügge 📺 Club Brügge-Aston Villa, just nu på Viaplay och V sport fotboll live 2 pic.twitter.com/yiiC2ivGH1 — Viaplay Fotboll (@ViaplayFotboll) November 6, 2024

Al 52 palla fuori dei belgi e rimessa dal fondo per i Villains: Mings chiama palla al Dibu Martinez che lo serve con i piedi e il difensore inglese, per chissà cosa gli è passato per la testa, afferra il pallone con le mani e lo porta sulla linea della palla piccola per la rimessa dal fondo… peccato che per lui il gioco era già partito e l’arbitro indica il rigore. Il giorno dopo sui giornali inglesi, tra un gioco di parole e l’altro, sulle prime pagine viene messo alla berlina: fra tutti i titoli vince per distacco il Daily Express che titola «The hand of clod», giocando sulla hand of god maradoniana e che in italiano si può tradurre con un impietoso «La mano del cretino».