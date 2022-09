Champions League: Napoli e Inter, la storia si ripete

Serata di Champions League a due volti per le formazioni italiane: sontuoso il Napoli che affonda i Reds, affranta l’Inter contro il Bayern

Un pizzico di gioia in questa Champions League 2022-23, forse (meglio non dirlo ad alta voce), ce la potranno regalare le formazioni italiane. Merito anzitutto del Napoli che confeziona una serata memorabile al Maradona schiantando il Liverpool di Klopp.

D’altro canto, gli ultimi due incontri alle pendici del Vesuvio nella massima competizione continentale erano finiti esattamente nella stessa maniera. Con il pubblico partenopeo in festa e i Reds a leccarsi le ferite. Questa volta l’eroe è stato Zielinski (doppietta e assist per Anguissa) ma la truppa di Spalletti ha confermato di essere squadra vera e scintillante.

Tutto il contrario di quanto fatto vedere da un’Inter in crisi d’identità profonda. I numerosi cambi di Inzaghi non hanno prodotto la scossa, in realtà più per meriti di un Bayern Monaco oggettivamente ingiocabile per le attuali possibilità nerazzurre. Ancor più che nel passato, quando i bavaresi avevano sempre espugnato San Siro.

Da salvare l’esordio di Onana e un inizio di secondo tempo particolarmente orgoglioso. Il resto è stata pura sofferenza e ammirazione per la qualità del gioco altrui. Per il passaggio del turno la sensazione è che ci voglia un’impresa, forse anche qualcosa di più.