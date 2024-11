Champions League, Piqué: «Tra le favorite anche un’italiana, ecco chi è»

Champions League, Piqué indica le sue favorite per la vittoria finale: «City e Real Madrid davanti a tutte, ma c’è anche il Barcellona e un’italiana»

Gerard Piqué, oggi a Torino per presentare la Kings League Italia, ha parlato ai microfoni di Sky Sport della Champions League e delle squadre favorite, tra le quali ha messo anche un’italiana. Di seguito le sue parole.

«Barcellona e Juventus in questa Champions League non sono tra le favorite. Ci sono prima il Real Madrid e il Manchester City. Sono però appena un gradino sotto, allo stesso livello con tante altre squadre che possono competere per vincerla. Il Barcellona è un’ottima squadra, che gioca molto bene, quindi cerco che ha delle possibilità per vincere».