Champions League, preliminari: Ajax a fatica, fuori Porto e Basilea

Champions League, terzo turno preliminare: Ajax avanti a fatica con il Paok, eliminate a sorpresa Porto e Basilea

Terzo turno preliminare ricco di sorprese in Champions League. Con la clamorosa eliminazione del Porto ad opera del Krasnodar, che passa col punteggio di 2-3 in Portogallo. Fuori anche Celtic e Basilea per mano rispettivamente di Cluj e LASK Linz. Avanti ma a fatica, invece, l’Ajax semifinalista nella passata stagione: gli olandesi si sono imposti in casa per 3-2 sul Paok dopo aver ribaltato lo svantaggio iniziale.

I risultati di questa sera: Qarabag FK-Apoel Nicosia 0-2, Rosenborg BK-NK Maribor 3-1, Dynamo Kiev-Club Brugge 3-3, Copenaghen-Stella Rossa 1-1 (Stella Rossa avanti ai rigori), Ferencvasor-Dinamo Zagabria 0-4, Ajax-PAOK 3-2, LASK-Basilea 3-1, Olympiacos-Basaksehir 2-0, Celtic-Cluj 3-4, Porto-Krasnodar 2-3.