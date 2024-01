Manchester City, Bayern Monaco e Real Madrid, chi vincerà la Champions League 2024?

Ecco chi potrebbe vincere l’edizione 2023-2024 della UEFA Champions League. Conferma Manchester City o si avrà qualche sorpresa?

Il 18 dicembre 2023 si sono tenuti i tanto attesi sorteggi di Champions League che hanno delineato il tabellone della fase finale. L’urna di Nyon ha, involontariamente, spianato la strada a tre club, ovvero Bayern Monaco, Real Madrid e Manchester City, l’attuale detentrice del trofeo, che dovranno scontrarsi rispettivamente contro Lazio, Lipsia e Copenaghen. Non è andata meglio alle altre due italiane, Inter e Napoli, che se la vedranno contro Atletico Madrid e Barcellona.

Sono tantissimi gli esperti di mercato che hanno provato a dire la loro su come andrà a finire l’edizione 2024 della Coppa dalle grandi orecchie, analizzando statistiche e il momento dei vari club. Chi ha già indicato le squadre da battere sono le scommesse sportive giocate online che hanno decretato essere Real Madrid e Manchester City, con quest’ultima chiamata a ripetersi per confermare ancora una volta di essere la più forte.

City per ripetersi

Manca meno di un mese all’avvio della fase finale di Champions League. I sorteggi di Nyon hanno delineato il percorso delle sedici pretendenti, favorendo, inevitabilmente, una serie di club. Tra queste il Manchester City di Pep Guardiola è sicuramente la squadra che più di tutte ha ottenuto un incontro favorevole. Infatti, sul suo cammino, c’è il Copenaghen, squadra danese che ha concluso il girone A al secondo posto, avanti a Galatasaray e Manchester United. Ora c’è l’altra squadra di Manchester, ma che fa decisamente più paura. Haaland e compagni vogliono ripetersi e vincere la seconda Champions della storia, per lo più consecutiva. Certo, in Premier League non si vede quel rullo compressore come nella passata stagione, ma in Europa è tutto un altro discorso: 6 vittorie su 6 partite, 18 gol fatti e 7 subiti. Haaland è il capocannoniere con 5 reti. Il City, per gli esperti, è la favorita alla vittoria del trofeo, con una quotazione di 2,87.

Bayern Monaco per tornare in vetta

Il Bayern Monaco emerge come il secondo favorito per la conquista della Champions League 2023/24, stando alle recenti previsioni degli esperti e la quota di 5.00 nei principali siti di scommesse. Mostrando un attacco eccezionalmente forte, il club tedesco ha segnato un totale di 52 gol in Bundesliga fino ad ora, con Harry Kane che ha fatto registrare 22 gol in campionato e 4 nella Champions League. Tra i top candidati al trofeo, il Bayern si distingue per il maggior numero di reti nel suo campionato di appartenenza. Nella fase a eliminazione diretta, si troveranno di fronte alla Lazio, un match che sembra già scritto contro la squadra guidata da Sarri, la quale non ha avuto fortuna nel sorteggio. I biancocelesti non stanno vivendo una stagione esaltante, ecco perché potrebbe esserci vita facile per la corazzata tedesca.

Real Madrid per la storia

E poi c’è il Real Madrid di Re Carlo. Attualmente secondi in campionato, distante di un punto dal Girona capolista, e vincitore della Supercoppa spagnola contro il Barcellona, i Blancos non devono essere esclusi dalla corsa alla vittoria della Champions League 2024. Il bottino pieno ricavato dal Girone C, con 6 vittorie su 6, deve far stare sull’attenti City e Bayern, specialmente in caso di incrocio nelle fasi successive. Nonostante una quota di 6.50, il Real è una delle favorite, complice un Bellingham in grande spolvero, vero trascinatore della squadra. Il club madrileno ha brillato nel proprio girone, qualificandosi per gli ottavi di finale per la trentaduesima volta, un record nella competizione europea. Affronteranno il Lipsia nella fase a eliminazione diretta, un avversario non facile ma che difficilmente rappresenterà una seria minaccia per la potente squadra spagnola.