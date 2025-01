Ricavi Champions League, quanto guadagneranno le squadre italiane in caso di Play Off? Spuntano le cifre

Ricavi Champions League, quanto guadagneranno le italiane in caso di playoff? Quasi settanta milioni di introiti già raggiungendo

La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulle cifre che incasseranno le italiane in Champions League: dei numeri da capogiro

GUADAGNI – «Champions League, Business League. Tanto per essere espliciti: l’Inter ha già incassato da questa Champions più milioni che in tutta quella precedente. Nel ’23-24 sono stati circa 65, complice l’eliminazione agli ottavi con l’Atletico: non ci sono ancora cifre ufficiali, però siamo lì».

PLAYOFF– «Qualificandosi ai playoff di questa Champions — ma gli ottavi sono davvero a un passo — il club nerazzurro si metterà in tasca minimo una settantina di milioni. Se poi Inzaghi dovesse vincere le due ultime partite contro Sparta e Monaco arriverebbe a quota 75. E siamo ancora alla prima fase»

LE ALTRE – «Stesso discorso per le altre italiane: la Juve e l’Atalanta oscillano tra 61 e 70 milioni, il Milan tra 54 e 62. Sono proiezioni realistiche in base alla classifica attuale: migliorando la posizione, anche le cifre aumentano. Lo stesso Bologna lascerà il torneo con un discreto sorriso, portando a casa almeno 28 milioni. Non male come partenza»