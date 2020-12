Champions League, Rummenigge: «No alla Super Lega, ma fase a gironi da rivedere»

Karl-Heinz Rummenigge ha parlato della Champions League che deve provare a rendere i gironi più interessanti

Karl-Heinz Rummenigge, CEO del Bayern Monaco, in una intervista riportata da La Repubblica ha parlato della Champions League; una competizione che deve diventare più interessante nella fase a gironi.

«La Champions vera inizia con la fase ad eliminazione diretta, serve una fase a gruppi più interessante. Le Final 8? È stata una grande organizzazione da parte dell’UEFA e penso che siano pronti per cambiare qualcosa in chiave Champions. La Super Lega? Credo che la Champions rimanga un buon sistema. I campionati nazionali restano la base per qualificarsi alla Champions. Un sistema apprezzato dal pubblico».