Champions League, Rummenigge: «Nuovo format? Vi dico la mia»

Karl-Heinz Rummenigge è stato Intervistato dal magazine Kicker e ha parlato della nuova Champions League col girone unico. Questo il parere dell’ex calciatore tra le altre anche dell’Inter.

CHAMPIONS – «La vecchia fase a gironi era noiosa perché le cose erano chiare dopo la quarta giornata. Adesso è più difficile per i buoni club qualificarsi e ciò che è più difficile diventa più emozionante. La vecchia fase a gironi era prevedibile quanto la vecchia piccola Coppa del Mondo per club FIFA, il vincitore si sapeva già. Adesso bisogna guardare anche ai gol segnati, come il Bayern Monaco con la Dinamo Zagabria o il Borussia Dortmund col Celtic. Per la prima volta, i gol fatti diventano un fattore»