Champions League, Julian Alvarez e la doppietta del Petit Diable: 3-1 dell’Atletico Madrid

Champions League, i risultati delle partite delle 18.45: vince l’Atletico Madrid contro lo Slovan Bratislava, decisivo Griezmann con una doppietta

Vittoria nelle partita di Champions League delle 18.45 per l’Atletico Madrid. Contro lo Slovan Bratisalva i Colchoneros vincono senza affanni: passano subito in vantaggio con Julian Alvarez e vanno all’intervallo sul 2-0 con Griezmann. Nella ripresa Strelec dal dischetto accorcia, ma dopo pochi minuti le Petit Diable firma la doppietta per il 3-1 definitivo. La squadra di Simone chiude così in 10ª posizione a 12 punti.

Atletico Madrid-Slovan Bratislava 3-1 (16′ Alvarez, 42′ Griezmann, 51′ Strelec rig. [SB], 57 Griezmann)