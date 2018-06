Neuer, uscito dalla porta per aiutare i compagni a pareggiare, perde un clamoroso pallone a centrocampo e lascia campo libero al secondo gol di Son

La Germania esce clamorosamente dai Mondiali di Russia 2018 perdendo 2 a 0 con la Corea del Sud. E’ la terza volta consecutiva che i detentori del titolo escono alla fase a gironi. I tedeschi, sotto di un gol a pochi minuti dalla fine, hanno tentanto di tutto per vincere la partita ma non sono riusciti nell’impresa anche per colpa del proprio portiere Manuel Neuer. L’estremo difensore del Bayern Monaco è uscito dalla sua porta per supportare i suoi compagni in fase offensiva ma perdendo un insensato pallone a centrocampo ha aperto la strada al secondo gol dei coreani. Son ha potuto appoggiare tranquillamente la palla in rete senza nessuno a disturbarlo.