Chelsea, il romantico ritorno di Cech: «Mi sento privilegiato»

Petr Cech torna al Chelsea, opererà come consulente tecnico: «Mi sento privilegiato, aiuterò il club a creare una squadra competitiva»

Avere una bandiera nella dirigenza è una pratica ormai molto utilizzata nel calcio europeo. Il Chelsea non è voluto essere da meno, e ha richiamato Petr Cech per fargli svolgere il ruolo di direttore tecnico. Puntuale e commosso il commento dell’ormai ex portiere su Instagram: «Mi sento davvero privilegiato nell’aver avuto l’opportunità di tornare qui al Chelsea ancora una volta. Aiuterò il club a creare una squadra forte e competitiva per raggiungere i più alti livelli e continuare i successi degli ultimi 15 anni».

Successi a cui lui ha fatto parte in maniera attiva in campo. Negli undici anni in cui ha vestito la casacca Blues, dal 2004 al 2015, il suo palmares recita quattro Premier League, tre League Cup, quattro FA Cup, due Community Shield, un’Europa League e, sopratutto, una Champions League. Titoli che a conti fatti lo rendono uno dei portieri più vincenti di sempre. Dopo quattro anni all’Arsenal il ritorno a casa, all’ombra dello Stanford Bridge. Proverà a rendere la squadra ancora più grande di quello che è già, stavolta da dietro la scrivania.