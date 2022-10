Chelsea, Koulibaly: «Milan pericoloso, ma noi sappiamo tutto di loro»

Kalidou Koulibaly, difensore del Chelsea, ha parlato in conferenza alla vigilia del match contro il Milan: le dichiarazioni

Kalidou Koulibaly ha parlato in conferenza alla vigilia di Chelsea-Milan.

Cosa pensa del Milan?

«E’ una squadra forte che ha fatto un campionato fantastico lo scorso anno. Hanno giocatori forti e pericolosi, hanno dato risposte in Italia. Sono forti in attacco e in difesa, sono abituati a giocare grandi partite e noi sappiamo tutto di loro».

CONTINUA SU MILANNEWS24