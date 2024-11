Chelsea-Noah: dove vederla, orario e probabili formazioni

A Stamford Bridge la sfida di Conference League Apoel-Fiorentina: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv

Allo stadio Stamford Bridge di Londra si giocherà la gara valevole per il quarto turno della fase a gironi di Conference League tra Chelsea-Noah. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Le probabili formazioni

CHELSEA (4-3-3): F. Jorgensen; Disasi, Badiashile, Adarabioyo, R. Veiga; Casadei, M. Caicedo, Dewsbury-Hall; Joao Felix, Nkunku, Sancho. All. Maresca.

NOAH (4-3-3): Cancarevic; Thorarinsson, Goncalo Silva, Muradyan, Bryan Mendoza; Manvelyan, Eteki, Oulad Omar; Castro Ferreira, Matheus Aias, Pinson. All. Mota.

Orario e dove vederla in tv

Chelsea-Noah si gioca alle ore 21:00 di giovedì 7 novembre per il quarto turno della fase a gironi di Conference League. Verrà trasmessa in diretta in esclusiva su Sky Sport. Il canale di riferimento sarà Sky Sport (255). In streaming sarà disponibile anche su Sky Go e Now Tv.