Pochettino: «Ecco gli aggiornamenti sull'infortunio di Nkunku»

Mauricio Pochettino, allenatore del Chelsea, ha parlato in conferenza stampa fornendo aggiornamenti sull’infortunio di Nkunku

Mauricio Pochettino, allenatore del Chelsea, ha parlato in conferenza stampa fornendo aggiornamenti sull’infortunio di Nkunku.

PAROLE – «Dobbiamo valutarlo (Nkunku, ndr.) ogni giorno. Al momento potrebbe essere fuori forse tre o quattro settimane. Non speriamo di più. Abbiamo scoperto dopo la finale che aveva subito un infortunio. È difficile per lui. Quando è arrivato nel pre-campionato, volava in campo e si allenava in America. Abbiamo in testa il potenziale miglior Nkunku che tutti conoscono dalla Bundesliga, ma non può essere subito quel giocatore».