Chelsea, Pochettino: «Non sono qui per recitare. Col Newcastle deludenti»

Mauricio Pochettino, allenatore del Chelsea, ha così parlato in conferenza stampa in vista del prossimo impegno col Brighton

In conferenza stampa, Mauricio Pochettino ha così parlato del momento che sta vivendo il suo Chelsea.

LE PAROLE – «Sapete benissimo quale era il mio stato d’animo dopo la partita contro il Newcastle. Non sono qui per recitare. Non mostrerò un volto che non sia il mio. Quando sono felice, sono felice, e quando non sono felice, non sono felice. E con i giocatori è la stessa cosa. Abbiamo deluso il nostro club perché sabato non siamo stati una squadra. Non voglio che lo pensiamo. Non ci sono i giocatori da una parte e gli allenatori dall’altra. Tutti lavorano insieme».