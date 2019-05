Chelsea, Sarri svela di aver centrato l’obiettivo Champions e “si conferma” sulla panchina: palla alla dirigenza dei Blues

Obiettivo raggiunto. Perché la dirigenza del Chelsea, ad inizio stagione, aveva chiesto a Maurizio Sarri la qualificazione attraverso la Premier League alla prossima edizione della Champions. Traguardo centrato, in virtù del terzo posto con cui i Blues hanno concluso la stagione in patria. E in più, non un dettaglio, ora si apprestano anche a disputare la finale di Europa League in un derby tutto inglese con l’Arsenal.

Uno scenario che non lascia spazio a dubbi nella testa del tecnico italiano. «Quello mi era stato chiesto e quello ho raggiunto», le sue parole in conferenza stampa a margine dell’ultimo turno di campionato. Come a dire: io su questa panchina mi confermo eccome, ora la palla passa alla dirigenza.