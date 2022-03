Chelsea, Tuchel: «Senza tifosi in casa? Spero che per la partita con il Real si trovi una soluzione»

L’allenatore del Chelsea, Tuchel, ha parlato in conferenza stampa prima della FA Cup e non è mancata la domanda sui sorteggi di Champions

L’allenatore del Chelsea, Tuchel, ha parlato in conferenza stampa prima della FA Cup e non è mancata la domanda sui sorteggi di Champions. Le sue dichiarazioni:

«Sarà una partita dura perché non c’è cosa più difficile di giocare il ritorno al Bernabeu davanti ai loro tifosi, ma questo rappresenta anche un grande stimolo. Partita senza tifosi in casa? La sfida sarà entusiasmante, queste gare sono fatte per i tifosi e spero che si trovi una soluzione entro quella data»