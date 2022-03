Champions League, Tuchel contro Ancelotti: Chelsea Real Madrid nel remake dell’anno scorso

Sarà Chelsea Real Madrid l’accoppiamento dei quarti di finale della Champions League: Tuchel contro Ancelotti per il remake delle semifinale della scorsa stagione

Appena conclusi i sorteggi della Champions League e la super sfida dei quarti di finale è quella fra Chelsea e Real Madrid.

Tuchel contro Ancelotti per un remake delle semifinali della scorsa stagione. A trionfare furono i Blues, quest’anno la sfida è tutta in equilibrio ma vedendo come ha superato il Psg e Blancos potrebbero avere un pizzico di entusiasmo in più per andare avanti. Una partita che sicuramente ci regalerà emozioni, tra due squadre che hanno un modo ben definito di giocare e con due allenatori vincenti.