Hakim Ziyech scalpita per vestire la maglia del Chelsea in campo: le dichiarazioni del centrocampista marocchino – VIDEO

Hakim Ziyech è pronto per tornare in campo con la maglia del Chelsea, svestita per circa due mesi a causa di un infortunio rimediato durante l’amichevole contro il Brighton del 29 agosto scorso.

Dopo l’esordio con il Southampton, il centrocampista marocchino scalpita: «Non vedo l’ora di giocare». Chance in Premier League contro il Manchester United?