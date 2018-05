Chi è Tolgay Arslan, il centrocampista turco-tedesco classe 1990 che piaceva ai club italiani già due stagioni fa: il profilo del calciatore del Besiktas si sposa perfettamente con le necessità di rinforzi dei club italiani a centrocampo

Il suo nome è finito nel mirino degli operatori di mercato italiani già da diversi anni. Tolgay Arslan, centrocampista centrale con la doppia nazionalità turca e tedesca classe 1990, è un calciatore in forza al Besiktas. Nato a Paderborn, il classe ’90 può giocare sia come centrocampista centrale in un modulo a quattro, sia nel rombo in qualità di mediano basso davanti alla difesa o di centrocampista offensivo a ridosso delle punte.

Tolgay Arslan è balzato agli onori delle cronache di mercato due stagioni e mezzo or sono: a quei tempi Arslan militava nell’Amburgo e in Italia piaceva ad Inter, Napoli e Lazio. Il calciatore può tranquillamente giostrare in un 4-2-3-1 così come in un 4-3-3 e le sue qualità tecniche lo rendono un mediano di grande tecnica unite a ottime doti di impostazione. Cresciuto nelle giovanili del Borussia Dortmund e dal 2010 con la prima squadra dell’Amburgo, il 27 gennaio 2015 si è trasferito al Besiktas. Il suo valore attuale di mercato si aggira intorno agli 8-10 milioni di euro e il suo contratto è in scadenza il prossimo 30 giugno 2022.

Il centrocampista ha giocato fin qui in Nazionale solamente a livello di Under 21, una presenza con quella turca e tre presenze con la selezione giovanile tedesca. Quest’anno il suo rendimento è stato positivo: tre assist realizzati nelle 29 partite disputate in Campionato, mentre è stato sempre in campo nelle sei gare disputate dai turchi nel girone di Champions League. Non avrà sicuramente la propensione al gol tra le sue maggiori qualità, ma il suo dinamismo ne fa un elemento di assoluto valore a centrocampo. Occhi puntati a centrocampo, il nome di Tolgay Arslan potrebbe presto ritornare di moda.