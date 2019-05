Lazio, alla scoperta di Willian Arao: l’obiettivo di Tare per la mediana di domani che arriva dal Brasile

La Lazio, tra la finale di Coppa Italia ed un rush conclusivo in campionato con obiettivo l’Europa, si appresta a vivere i giorni decisivi della sua stagione. Ma, se Simone Inzaghi è focalizzato sulle scelte di campo, lontano dal terreno di gioco il direttore spotivo Tare guarda già al futuro. E, soprattutto, ai profili ideali per rinforzare il gruppo biancazzurro.

Rispetta appieno l’identikit, allora, Willian Arao, centrocampista brasiliano classe 1992. Attualmente in forza al Flamengo – con la cui casacca vanta 12 gol e 15 assist in 118 presenze -, il 27enne carioca si distingue per essere un giocatore completo. Come conferma il fatto di essere in questa stagione impiegato per lo più nella mediana a due del 4-2-3-1 con cui si disegnano in campo i rossoneri. Tare medita di ripartire (anche) da lui in vista di nuovi obiettivi, dal Sudamerica si vocifera di un’offerta pronta da 5 milioni di euro.