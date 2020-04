Chiappucci: «La solidità della Juventus è intoccabile, è ancora superiore alle altre»

Claudio Chiappucci, ex ciclista e noto tifoso della Juve, ha parlato in esclusiva ai microfoni di Juventusnews24.com

Claudio Chiappucci, ex ciclista e noto tifoso bianconero, ha parlato in esclusiva ai microfoni di Juventusnews24.com commentando la stagione dei bianconeri.

Lei contro Bugno è stato un duello che ha appassionato per tanti anni noi sportivi. Come ha visto, invece, la sfida in Serie A in questa stagione tra la Juve e le sue ‘antagoniste’?

«Ho visto una sfida impari, perché la Juve a mio parere è ancora superiore a livello nazionale. Il resto si giocava dietro. La solidità della Juventus è intoccabile: dietro poteva succedere ancora di tutto. La Lazio è una squadra giovane, molto in forma fin dall’inizio della stagione, ma tenere duro fino alla fine sarebbe stata difficile. La Juve è più strutturata per tutte le competiziomi e poteva allungare nella fase finale».