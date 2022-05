Chiellini Juve, sarà addio? Il capitano ha deciso, a breve l’incontro con Agnelli

Chiellini lascia la Juve? Il capitano ha deciso il suo futuro: a breve lo comunicherà in un incontro ad Agnelli

Giorgio Chiellini potrebbe anticipare il suo addio alla Juve, nonostante il suo contratta scada nel 2023. Il capitano bianconero sembra sempre più orientato a fare un’esperienza in MLS per chiudere la sua carriera lontano dall’Italia.

Dopo la finale di Coppa Italia si incontrerà con Agnelli per parlare del suo futuro. Non è da escludere poi un suo ritorno da dirigente in bianconero tra un paio di stagioni. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.