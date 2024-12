Chiellini racconta: «Sono stato a Doha come ospite della FIFA. Opportunità unica per confrontarsi con società di tutto il mondo»

Giorgio Chiellini è stato protagonista a Doha in occasione delle Fifa Legends: le parole pubblicate sui social dall’ex bianconero

Giorgio Chiellini, ex difensore e ora dirigente della Juve ha partecipato a Doha in occasione della FIFA Legends: le parole del bianconero con un post sul proprio profilo Instagram.

PAROLE – «Sono stato a Doha come ospite della FIFA, partecipando al corso di Diploma in Club Management. Ho avuto il piacere di fare uno speech sulla leadership e di partecipare a vari meeting sui temi chiave del calcio e della gestione dei club. È stata un’opportunità unica per confrontarsi con società di tutto il mondo e ribadire l’importanza della formazione e della condivisione nel costruire il futuro del nostro sport. Inoltre, è stata l’occasione perfetta per rivedere vecchi amici!».