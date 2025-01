Chiesa Fiorentina, ritorno possibile per l’esterno ex Juve? Ecco la strategia della squadra viola

Chiesa Fiorentina, ritorno di fiamma? Le ultime sull’esterno del Liverpool che sta trovando poco spazio in Inghilterra

Chiesa e il possibile ritorno in Serie A, proseguono le indiscrezioni sul futuro del calciatore del Liverpool, che sta trovando pochissimo minutaggio in Premier League. Oltre all’Inter ci sarebbe anche un altro club sulle tracce del calciatore e figlio d’arte.

secondo quanto rivelato da TuttoMercatoWeb.com, un club italiano starebbe pensando di riportare in madrepatria Chiesa. La Fiorentina infatti sta cercando un’alternativa a Sottil e l’ipotesi del classe ’97 di nuovo con la maglia viola indosso fa parecchio sognare i tifosi. Non sarebbero solo voci – si legge -: la Fiorentina sta cercando di capire se ci possano essere o meno i margini di manovra sul piano economico per raggiungere un’intesa con il Liverpool, considerato l’ingaggio fuori budget (7 milioni di euro) per i vertici della Viola. Vedremo come si evolveranno le cose nei prossimi giorni per il calciatore azzurro.