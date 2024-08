Chiesa Inter, la RIVELAZIONE di Biasin: «Mi è stata detta QUESTA COSA», l’annuncio del giornalista di fede nerazzurra

Sul canale YouTube di IoTifoInter, Fabrizio Biasin ha commentato alcune voci riguardanti un possibile trasferimento di Federico Chiesa all‘Inter. Di seguito le sue dichiarazioni.

PAROLE– «Chiesa? Sono uscite voci incontrollate. Una di queste la escludo totalmente, ovvero quella che si stia ragionando su uno scambio con Frattesi. Ho chiesto in società e mi hanno risposto: ‘Non ci è mai passato per il cervello’. Diverso il discorso se Chiesa dovesse andare a scadenza l’anno prossimo: in quel caso l’Inter ci farebbe più di un pensiero, pure due».